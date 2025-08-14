Общество

Путин поручил обратить особое внимание на рост зарплат

Президент России Владимир Путин поручил правительству обратить особое внимание на обеспечение роста зарплат. Поручения были даны по итогам Петербургского международного экономического форума, который прошел 18-21 июня.

Помимо этого, перед кабмином поставлена задача снизить уровень бедности. Эти поручения правительство должно выполнить при разработке плана структурных изменений в российской экономике, в частности в структуре потребления.

Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Он должен будет предоставить доклад президенту 1 октября.