Общество

Авиасообщение в Великом Новгороде запустят в 2028 году

Авиасообщение с Великим Новгородом запустят в 2028 году, написал в Telegram-канале врио главы Новгородской области Александр Дронов по итогам совещания с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрием Ядровым.

«Сегодня по поручению министра транспорта РФ Андрея Никитина провел совещание с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрием Ядровым. Мы приступаем к реализации амбициозного проекта по возобновлению авиасообщения в Новгородской области. Его обсуждение шло уже несколько лет, - написал Дронов. - Полноценно запустить авиасообщение рассчитывают в 2028 году».

В мае 2025 года аэродром в Кречевицах был передан в федеральную собственность. Росавиация заключила контракт на корректировку проектно-сметной документации по его реконструкции. Приступить к капитальному ремонту планируется в середине 2026 года.

«Жители региона смогут комфортно совершать перелеты из Великого Новгорода по стране. Перевозки будут осуществлять лайнеры российского производства», - добавил Дронов.