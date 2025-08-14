Общество

МВД предупредило о мошенниках, обещающих «прибыль от инвестиций»

МВД РФ предупреждает о кибермошенниках, обещающих прибыль от инвестиций, а затем сообщающих о проблемах при попытке вывести деньги, присылая поддельный скриншот из якобы банковского приложения. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Мошенники прислали поддельный скриншот, якобы из банковского приложения. Всплывающее окно сообщает, что для вывода крупной суммы нужен «встречный перевод» получателю (мошенникам) в размере 49 900 рублей. Утверждается, что это требование «антифрод-системы» для «подтверждения получателя», - говорится в сообщении.

Там пояснили, как работает эта схема - гражданину обещают огромную прибыль от «инвестиций» или «выигрыша», а когда он хочет забрать деньги, мошенники заявляют о проблеме. «Под предлогом «комиссии», «антифрод-проверки», «разблокировки счета» или, как здесь, «встречного перевода получателю», требуют перевести им деньги. Настоящие банки, платежные системы или брокеры никогда не требуют от клиента перевода физическому лицу. Комиссии платятся сервису, а не человеку. Антифрод-системы банков также не требуют действий от клиента в виде переводов денег», - предупредили в полиции.