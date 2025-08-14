Псковcкая обл.
Общество

В Госдуме указали на важность сохранения договоренностей РФ и США

16.08.2025 16:25|ПсковКомментариев: 0

Важно сохранить достигнутые результаты переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Такое мнение 16 августа в беседе с «Известиями» выразил первый зампред комитета ГД по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов.

«Сейчас очень важно сохранить достигнутые результаты и реально защитить первые итоги от провокаций и атак врагов. Мы ведь не живем в иллюзиях, что всем по душе пришлась такая теплая встреча двух мировых лидеров. Они уже начали разгонять тему отсутствия конкретных результатов», — заявил он.

По словам парламентария, главным итогом прошедших на Аляске переговоров стал сам факт прямого диалога лидеров двух стран. Кроме того, Бессарабов предположил, что конкретные результаты есть, но «публично их пока не озвучивают».

«Мне хочется верить, что благодаря прошедшей встрече Путина и Трампа мы стали на один шаг ближе к миру!» — добавил депутат.

Он также отметил, что новыми архитекторами нового устойчивого миропорядка могут стать Путин, Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин.

Источник: Псковская Лента Новостей
