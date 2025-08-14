Общество

Завтрак отличника: каша может быть вкусной

С началом учебного года каждое утро в семьях с детьми начинается с завтрака. Его нельзя пропускать, потому что учебная нагрузка предполагает большой расход энергии. И утренний прием пищи заряжает школьников этой энергией на целый день. О том, что приготовить детям на завтрак, чтобы он был не только вкусным, но и полезным, узнала Псковская Лента Новостей.

Фото здесь и далее из ВК-сообщества «Молочные продукты Пушкиногорья»

Эксперты, диетологи и нутрициологи единодушны во мнении, что завтрак школьника любого возраста должен состоять из сыра или яиц, кисломолочных продуктов, фруктов и сложных углеводов (зерновые продукты и каши). Поэтому первый и простой совет — приготовьте кашу.

Но как сделать так, чтобы дети с удовольствием ели кашу на завтрак?

Варить на молоке «Молочные продукты Пушкиногорья». В сочетании с молочным белком хорошо усваиваются полезные микроэлементы и витамины из злаковых. Молоко обогатит кашу полноценным белком.

В готовое блюдо добавить немного сливочного масла, а также ягоды, фрукты, сухофрукты, орехи или ложечку мёда.

Псковская Лента Новостей делится рецептами полезных завтраков из зерновых продуктов и молока.

Каша «Зайка»

Ингредиенты:

Овсяно-гречневая смесь — ½ стакана

Молоко «Молочные продукты Пушкиногорья» — 1/3 стакана

Вода — ½ стакана

Сахар — по вкусу

Яблоко — 1 шт.

Банан - 1 шт.

Виноград - 2 шт.

Шоколадная посыпка - 1 чайная ложка

Способ приготовления:

В большой кастрюле смешать молоко и воду, довести до кипения. Добавить овсяно-гречневую смесь и сахар по вкусу. Постоянно помешивайте. Варите кашу на среднем огне в течение 3 минут. Переложите готовую кашу в тарелку. Нарежьте яблоко соломкой и выложите его на кашу в форме ушек и зубов. Нарежьте банан кружками и выложите из них глазки. Используйте виноград для обозначения глазок и носа, шоколадную посыпку - для нанесения бровей и усов.

Творожные шарики

Ингредиенты:

Пшенные хлопья — 1 стакан

Пшеничная мука — 200 г

Сладкая творожная масса с изюмом «Молочные продукты Пушкиногорья» — 200 г

Сахар — 0,5 стакана

Яйцо — 1

Сода гашеная — 1 ч. л. л.

Соль - 0,5 ч.л. л.

Масло растительное - много

Способ приготовления:

Шаг 1

Разбейте яйцо, всыпьте сахар и соль, перемешайте. Добавьте гашеную уксусом соду к взбитым яйцам.

Шаг 2

Добавьте творожную сладкую массу в яичную и перемешайте. Всыпьте муку и пшенные хлопья. Тесто должно получиться не жидким и не плотным. Таким, которое слегка липнет к рукам и держит форму шарика.

Шаг 3.

Скатайте шарики величиной с грецкий орех. Разогрейте масло в маленьком сотейнике. Масла должно быть столько, чтобы шарик утонул или полностью, или на 2/3. Нужно горячее, но не кипящее масло. При жарке шарики увеличиваются в размерах, поэтому не кидайте их сразу слишком много.

Шаг 4

Готовые пончики положите на салфетку, чтобы стекло лишнее масло, а потом подавайте на стол с сахарной пудрой, вареньем или медом..

Приятного аппетита! И вперед за «пятерками»!

Основные ингредиенты вы найдете в фирменных магазинах «Молочные продукты Пушкиногорья»>>>