Завтрак отличника: каша может быть вкусной

С началом учебного года каждое утро в семьях с детьми начинается с завтрака. Его нельзя пропускать, потому что учебная нагрузка предполагает большой расход энергии. И утренний прием пищи заряжает школьников этой энергией на целый день. О том, что приготовить детям на завтрак, чтобы он был не только вкусным, но и полезным, узнала Псковская Лента Новостей.
Фото здесь и далее из ВК-сообщества «Молочные продукты Пушкиногорья»
Эксперты, диетологи и нутрициологи единодушны во мнении, что завтрак школьника любого возраста должен состоять из сыра или яиц, кисломолочных продуктов, фруктов и сложных углеводов (зерновые продукты и каши). Поэтому первый и простой совет — приготовьте кашу.
Но как сделать так, чтобы дети с удовольствием ели кашу на завтрак?
Псковская Лента Новостей делится рецептами полезных завтраков из зерновых продуктов и молока.
Каша «Зайка»
Ингредиенты:
Овсяно-гречневая смесь — ½ стакана
Молоко «Молочные продукты Пушкиногорья» — 1/3 стакана
Вода — ½ стакана
Сахар — по вкусу
Яблоко — 1 шт.
Банан - 1 шт.
Виноград - 2 шт.
Шоколадная посыпка - 1 чайная ложка
Способ приготовления:
В большой кастрюле смешать молоко и воду, довести до кипения. Добавить овсяно-гречневую смесь и сахар по вкусу. Постоянно помешивайте. Варите кашу на среднем огне в течение 3 минут. Переложите готовую кашу в тарелку. Нарежьте яблоко соломкой и выложите его на кашу в форме ушек и зубов. Нарежьте банан кружками и выложите из них глазки. Используйте виноград для обозначения глазок и носа, шоколадную посыпку - для нанесения бровей и усов.
Творожные шарики
Ингредиенты:
Пшенные хлопья — 1 стакан
Пшеничная мука — 200 г
Сладкая творожная масса с изюмом «Молочные продукты Пушкиногорья» — 200 г
Сахар — 0,5 стакана
Яйцо — 1
Сода гашеная — 1 ч. л. л.
Соль - 0,5 ч.л. л.
Масло растительное - много
Способ приготовления:
Шаг 1
Разбейте яйцо, всыпьте сахар и соль, перемешайте. Добавьте гашеную уксусом соду к взбитым яйцам.
Шаг 2
Добавьте творожную сладкую массу в яичную и перемешайте. Всыпьте муку и пшенные хлопья. Тесто должно получиться не жидким и не плотным. Таким, которое слегка липнет к рукам и держит форму шарика.
Шаг 3.
Скатайте шарики величиной с грецкий орех. Разогрейте масло в маленьком сотейнике. Масла должно быть столько, чтобы шарик утонул или полностью, или на 2/3. Нужно горячее, но не кипящее масло. При жарке шарики увеличиваются в размерах, поэтому не кидайте их сразу слишком много.
Шаг 4
Готовые пончики положите на салфетку, чтобы стекло лишнее масло, а потом подавайте на стол с сахарной пудрой, вареньем или медом..
Приятного аппетита! И вперед за «пятерками»!
Основные ингредиенты вы найдете в фирменных магазинах «Молочные продукты Пушкиногорья»>>>
Реклама: «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод». Erid: 2SDnjckRVtz