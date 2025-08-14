Общество

Глава Псковского района заявила, что школы и детские сады готовы принимать детей

Глава Псковского района Наталья Федорова заявила, что школы и детские сады готовы принимать детей. Об этом она написала в соцсети ВКонтакте.

Фотографии: Наталья Федорова / ВКонтакте

«Учреждения образования Псковского района к новому учебному периоду 2025\26 годов подготовлены. Комиссия, в состав которой вошли ответственные сотрудники Администрации района и образовательных учреждений, депутаты муниципального Собрания, представители МЧС, Роспотребнадзора, Росгвардии, полиции, посетила все школы и детские сады и подтвердила их готовность к приему детей», - пишет Наталья Федорова.

Также она напомнила, что в этом году на подготовку образовательных учреждений района к новому учебному году в муниципальном бюджете было заложено в общей сложности более 60 миллионов рублей.

За летний период проведены как традиционные косметические ремонты, так и крупные капитальные работы. Например, ремонт пищеблоков в трех крупных школах - Моглинской, Писковской и Середкинской, а также в детских садах «Ладушки» и «Березка». На 1,5 миллиона рублей были заменены оконные блоки – этот процесс мы продолжаем из года в год и намерены завершить летом 2026 года. Более 3.5 миллиона рублей направлены на ремонт туалетов и спортивных раздевалок.

На ремонт кровли Писковской школы направлено 14 миллионов рублей (работы держим на усиленном контроле, идут в графике, завершить планируем к 1 сентября), частичный ремонт дошкольного учреждения «Золотой петушок» в деревне Тямша - более 7 миллионов рублей. Проведены работы по безопасности, ремонту и установке ограждений и домофонов, благоустройству прилегающих территорий, включая спил аварийных деревьев.

Наталья Федорова отметила, что в муниципальной системе образования Псковского района функционируют 3 основные школы, 9 средних школ, 1 гимназия, 14 детских садов, две группы кратковременного пребывания и 1 учреждение дополнительного образования. Общее число учащихся школ и воспитанников дошкольных учреждений составляет около 4,5 тысяч человек.