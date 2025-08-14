Общество

Сергей Вострецов: Пенсия — это не «пособие по старости», а заработанное право

Пенсия — это заработанное право, а не пособие, написал председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своём Telegram-канале.

Председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил с жёстким и принципиальным ответом на высказывание своей коллеги, депутата Госдумы и трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной о пенсионной системе в России. Его заявление получило широкую общественную поддержку, в том числе со стороны объединения профсоюзов России СОЦПРОФ.

Поводом для дискуссии стало заявление Ирины Родниной, в котором она призвала россиян быть более самостоятельными в вопросах пенсионного обеспечения, подчеркнув, что пенсия — это не зарплата, а «пособие по старости». Эти слова вызвали волну критики в обществе: россияне напомнили, что пенсия в России — это не благотворительная подачка, а гарантированное Конституцией право, заработанное многолетним трудом.

В ответ Ярослав Нилов напомнил, что пенсия — это именно то, что гражданин зарабатывает на протяжении своей жизни, и призвал не обесценивать трудовые заслуги миллионов россиян. Он также отметил, что ответственность граждан за своё будущее важна, и каждый должен с молодых лет внимательно следить за формированием пенсионных прав и страховых баллов, пользуясь, в частности, инструментами Социального фонда РФ.

«Пенсия — это не подачка от государства, а часть социального договора, отражающего уважение к труду гражданина. И если мы хотим укреплять доверие к пенсионной системе, мы обязаны об этом прямо говорить», — отметил Нилов.

Поддержку Ярославу Нилову выразил и председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов. Он высоко оценил позицию депутата и подчеркнул, что профсоюзы давно поднимают вопрос о необходимости уважения к труду и социальной справедливости в пенсионной сфере.

«Мы полностью разделяем позицию Ярослава Нилова. Пенсия — это не "пособие по старости", как выразилась уважаемая Ирина Роднина. Это — заработанное право, результат десятилетий труда, уплаты налогов и страховых взносов. Любые высказывания, которые обесценивают этот труд, недопустимы в публичной повестке. Сегодня задача государства и общества — не перекладывать ответственность, а формировать устойчивую и уважаемую пенсионную систему, где каждый человек чувствует уверенность в завтрашнем дне. СОЦПРОФ выступает за то, чтобы труд каждого человека в России был по-настоящему оценён — не словами, а делом, в том числе и достойной пенсией», - написал Сергей Вострецов.

Профсоюзы СОЦПРОФ продолжают отстаивать права трудящихся на справедливое и прозрачное пенсионное обеспечение. Дискуссия, начавшаяся с резонансного высказывания, стала поводом для более широкого обсуждения роли государства, граждан и профсоюзов в формировании будущего пенсионной системы.

СОЦПРОФ призывает всех граждан России активно участвовать в защите своих трудовых прав, следить за пенсионными накоплениями и не оставаться в стороне от ключевых социальных процессов.