Сергей Вострецов: Пенсия — это не «пособие по старости», а заработанное право

Пенсия — это заработанное право, а не пособие, написал председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своём Telegram-канале.
Председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил с жёстким и принципиальным ответом на высказывание своей коллеги, депутата Госдумы и трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной о пенсионной системе в России. Его заявление получило широкую общественную поддержку, в том числе со стороны объединения профсоюзов России СОЦПРОФ.
Поводом для дискуссии стало заявление Ирины Родниной, в котором она призвала россиян быть более самостоятельными в вопросах пенсионного обеспечения, подчеркнув, что пенсия — это не зарплата, а «пособие по старости». Эти слова вызвали волну критики в обществе: россияне напомнили, что пенсия в России — это не благотворительная подачка, а гарантированное Конституцией право, заработанное многолетним трудом.
В ответ Ярослав Нилов напомнил, что пенсия — это именно то, что гражданин зарабатывает на протяжении своей жизни, и призвал не обесценивать трудовые заслуги миллионов россиян. Он также отметил, что ответственность граждан за своё будущее важна, и каждый должен с молодых лет внимательно следить за формированием пенсионных прав и страховых баллов, пользуясь, в частности, инструментами Социального фонда РФ.
Поддержку Ярославу Нилову выразил и председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов. Он высоко оценил позицию депутата и подчеркнул, что профсоюзы давно поднимают вопрос о необходимости уважения к труду и социальной справедливости в пенсионной сфере.
Профсоюзы СОЦПРОФ продолжают отстаивать права трудящихся на справедливое и прозрачное пенсионное обеспечение. Дискуссия, начавшаяся с резонансного высказывания, стала поводом для более широкого обсуждения роли государства, граждан и профсоюзов в формировании будущего пенсионной системы.
СОЦПРОФ призывает всех граждан России активно участвовать в защите своих трудовых прав, следить за пенсионными накоплениями и не оставаться в стороне от ключевых социальных процессов.