Есть повод поплакать: собираем ребенка в школу

За лето все дети успели подрасти, и теперь, за пару недель до нового учебного года, у всех без исключения псковских родителей болит голова, как собрать своих отпрысков в школу. Форму про запас на пару сезонов не купишь, да и предсказать рост ноги в школьном возрасте очень трудно, так что сборы на учебу начинаются именно в августе.

Сколько сегодня стоит собрать ребенка в школу? Пять лет назад родители юных псковичей укладывались в сумму 35 тысяч рублей, год назад на сборы в школу первоклассников тратили уже 45 тысяч рублей, а покупка «бюджетного набора» для школьников среднего звена обходилась жителям нашего региона в 25 тысяч рублей.

Центр Деловой Информации сравнил цены в этом году, а также узнал, на чем экономят, а за что готовы отдать любые деньги родители псковских школьников.