Общество

Всемирный день лени отмечают 20 августа

Всемирный день лени отмечают 20 августа.

История праздника связана с тем, что в 1984 году во время проходившего ежегодно в городе Итагуи в Колумбии Фестиваля промышленности, торговли и культуры последний день фестиваля назвали Всемирным днём лени, призывая участников забыть о работе, расслабиться и посвятить этот день себе и своей семье, отдохнув вместе, ничего не делая. Итагуи – один из промышленных центров, где жители большую часть времени проводили на работе, пишет calend.ru.

Идея нового праздника была принята всеми с большим удовольствием. Впоследствии праздник начали отмечать и в других странах, подчёркивая, что никакой производительный труд невозможен без полноценного отдыха.