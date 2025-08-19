Минпросвещения подготовило список литературы для внеклассного чтения

Минпросвещения РФ к началу нового учебного года подготовило список патриотической литературы для внеклассного чтения, сообщается на сайте министерства.
«Минпросвещения России к началу нового учебного года подготовило рекомендации по научно-методическому сопровождению деятельности школьных библиотек, а также список произведений для внеклассного чтения патриотической направленности, созданных современными писателями», - говорится в сообщении.
Уточняется, что методические рекомендации адресованы библиотечным специалистам общеобразовательных организаций России. Они разработаны в целях оказания практической помощи в вопросах модернизации, повышения качества библиотечно-информационного обслуживания и укрепления материально-технического оснащения школьных библиотек.
Рекомендации разработаны по итогам заседания Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.
Литература распределена по возрастным категориям: начальная школа (1–4-е классы), основная школа (5–9-е классы) и старшая школа (10–11-е классы), пишет РИА Новости.
Произведения на разделы: «О родной земле», «Великая Отечественная война. Историческая память и традиции», «О великих людях России», «Полководцы Святой Руси», «На страже русской земли», «Zа наших».