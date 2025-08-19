Общество

В России социальную рекламу будут использовать для борьбы с кибермошенничеством

Социальная реклама, предупреждающая об опасности киберпреступлений, появится в России, сообщает пресс-служба правительства. Соответствующая мера предусматривается утвержденным планом реализации концепции противодействия киберпреступности.

«Минцифры, Минкультуры, Минфину, Минобрнауки, Минпросвещения, МВД и Банку России предписано на постоянной основе проводить мероприятия по повышению цифровой и финансовой грамотности граждан, их осведомленности о методах совершения преступлений и защиты от них», - говорится в сообщении пресс-службы. «Такие профилактические меры включают в себя в том числе создание и размещение социальной рекламы в СМИ», - уточнили в кабмине.

Отдельным направлением работы станет профилактика вовлечения несовершеннолетних в киберпреступления. Подспорьем для такой деятельности станет создание депозитария профилактических материалов. Он может быть сформирован уже во II квартале 2026 года. Ответственными за это определены Минцифры, МВД, Минэкономразвития, Роскомнадзор, Центробанк и ряд других ведомств.

Еще одним нововведением, связанным с профилактикой, станет интеграция в основные мобильные приложения, используемые для взаимодействия с госорганами, а также в банковские и социально значимые приложения модуля обязательного информирования граждан о возможных преступлениях. Проработать такой вопрос поручено Минцифры и МВД к I кварталу 2027 года, пишет ТАСС.