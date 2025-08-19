Общество

Стартовал прием заявок на юбилейную сельскохозяйственную ярмарку Псковского района

Юбилейная 25-я осенняя сельскохозяйственная ярмарка Псковского района состоится 20 сентября. Сегодня, 20 августа, стартовал прием заявок на участие, сообщила глава района Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Четверть века ежегодно это мероприятие поддерживает наших сельхозтоваропроизводителей, жителей района и областной столицы, обеспечивая доступ к сбыту и приобретению овощей и фруктов, мясо-молочной продукции, хлебобулочных изделий и рыбы, саженцев и цветов – всего того, чем славятся фермеры, производственники и дачники на нашей земле», - рассказала она.

Заявки на участие принимаются с 20 августа по 16 сентября в районном комитете по сельскому хозяйству. Адрес: улица Школьная, 26, кабинет 16 (с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00). Телефоны: 8 (8112) 29-31-09 и 8 (8112) 29-31-37. Участие в ярмарке бесплатное.

Ярмарка состоится на парковке у ТДЦ Fjord Plaza в деревне Борисовичи на улице Завеличенской, 23.

Дата: 20 сентября, торговля с 8.00 до 15.00.