Стартовал прием заявок на юбилейную сельскохозяйственную ярмарку Псковского района

Юбилейная 25-я осенняя сельскохозяйственная ярмарка Псковского района состоится 20 сентября. Сегодня, 20 августа, стартовал прием заявок на участие, сообщила глава района Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»
Заявки на участие принимаются с 20 августа по 16 сентября в районном комитете по сельскому хозяйству. Адрес: улица Школьная, 26, кабинет 16 (с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00). Телефоны: 8 (8112) 29-31-09 и 8 (8112) 29-31-37. Участие в ярмарке бесплатное.
Ярмарка состоится на парковке у ТДЦ Fjord Plaza в деревне Борисовичи на улице Завеличенской, 23.
Дата: 20 сентября, торговля с 8.00 до 15.00.