Общество

Студенткам с 1 сентября будут выплачивать пособия по беременности и родам

Социальный фонд России с 1 сентября начнет выплачивать студенткам пособие по беременности и родам. Это изменение коснется девушек, которые учатся по очной форме в профессиональных образовательных организациях, вузах, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях, независимо от того, на бюджете они или нет, сообщили в пресс-службе фонда.

С сентября выплата пособия по беременности и родам студенткам будет передана в ведение Социального фонда России.

«Подать заявление на пособие можно будет тремя способами: через портал "Госуслуги", в клиентских службах Социального фонда или в МФЦ. Для оформления выплаты очно потребуется представить справку из медицинской организации, подтверждающую период нетрудоспособности, а также справку из учебного заведения об обучении на очной форме с указанием срока отпуска по беременности и родам», - говорится в сообщении.