Общество

Минпросвещения создаст комиссии по защите чести и достоинства учителей

Минпросвещения РФ совместно с Госдумой работают над созданием специальных комиссий по защите чести и достоинства учителей, сообщил глава министерства Сергей Кравцов.

«По поручению председателя правительства Российской Федерации (Михаила Мишустина - ред.) мы вместе с Государственной Думой работаем над созданием специальных комиссий по защите чести и достоинства учителей», - сказал министр в обращении к августовским педагогическим совещаниям.

Кравцов добавил, что соответствующая инициатива даст новые инструменты для реальной защиты педагогов, а также поможет решать сложные конфликты и оказывать поддержку на местах, пишет РИА Новости.

«В рамках министерства также сформируем совет по обеспечению интересов педагогов под моим руководством, все учителя смогут обращаться к нам по любым волнующим их вопросам», - заключил глава Минпросвещения РФ.