Общество

Россиянам рассказали о возможности получить соцвыплаты до 350 тысяч рублей

Малоимущие семьи и граждане России могут претендовать на значительную финансовую поддержку от государства в рамках программы социального контракта. Максимальная сумма выплат может достигать 350 тысяч рублей, однако ее размер и целевое назначение зависят от конкретных нужд заявителя, рассказал 21 августа руководитель направления по GR-коммуникациям PRIX Club Георгий Мартиросов.

«Социальный контракт — это одна из ключевых мер государственной поддержки, направленная на помощь малоимущим гражданам. Суть программы заключается в том, что государство предоставляет человеку или семье финансовые средства, а получатель обязуется предпринять шаги для выхода на устойчивый доход», — сказал он.

По словам эксперта, наиболее крупные выплаты предусмотрены для тех, кто решил открыть собственный бизнес. Максимальный размер помощи при заключении социального контракта может достигать 350 тысяч рублей, если речь идет об открытии бизнеса. Эти деньги можно потратить на аренду помещения, закупку оборудования, сырья или маркетинг. При этом важно, чтобы бизнес не только стартовал, но и просуществовал не менее года.

Кроме того, для жителей села действует отдельное направление — развитие личного подсобного хозяйства, на которое можно получить до 200 тысяч рублей. Также контракт может покрыть расходы на обучение или переквалификацию (до 30 тысяч рублей) или оказать поддержку при поиске работы.

Право на участие имеют граждане РФ, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума в регионе. Для оформления необходимо обратиться в органы соцзащиты, МФЦ или подать заявление через портал «Госуслуги», предоставив документы, подтверждающие доходы и состав семьи, а для бизнес-идеи — детальный бизнес-план, пишут «Известия».