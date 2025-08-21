Общество

В ГД внесут проект о размещении флага России на документах и банкнотах

ЛДПР внесет на рассмотрение в Госдуму проект о размещении флага России на все документы государственного образца и банкноты, заявил лидер партии Леонид Слуцкий.

«ЛДПР сегодня в День флага России объявляет, что мы внесем на рассмотрение поправки в закон о флаге, благодаря которым наш флаг будет на всех документах государственного образца и банкнотах. И это только для новых документов, подчеркну», - сказал Слуцкий.

Председатель ЛДПР заметил, что на гражданских и заграничных паспортах, на свидетельствах о рождении, на купюрах нет важнейшего символа нашей страны.

«Белый, синий и красный — это цвета, с которыми неразрывно связана история и судьба нашей страны. Наш флаг — это символ силы и единства русского народа. Это наш важнейший праздник, дорогие друзья, особенно сейчас, когда под этим флагом сражаются и побеждают наши бойцы на фронтах СВО. Наш символ всегда должен быть рядом с нами!» - добавил политик.

Он подчеркнул, что флаг РФ имеет многовековую историю и появился благодаря Петру Великому, первому императору, где белый цвет — это правда и чистота, синий — вера, верность и надежда, красный — это цвет отваги, мужества и героизма, это цвет русских побед.

«Сегодня, когда под нашим натиском Запад ищет примирения, он должен знать. «Дружить против себя» мы больше не будем. И ошибок прошлого, когда коммунистическая элита сдала страну за похлопывания по плечу и Нобелевскую премию, не повторим. «Где раз поднят русский флаг, там он уже спускаться не должен!» - заявил парламентарий.

Он отметил, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский всегда ставил в пример российский флаг: живой, яркий, настоящий.

«Под российским триколором и со знаменем ЛДПР мы боремся за русский народ!» - добавил лидер ЛДПР.

Он также отметил, что сила страны — в заботе о простом русском человеке, которому должно быть хорошо в любом городе нашей страны, жизнь простых людей и их проблемы — зарплаты, социальные выплаты, достойное образование и здравоохранение, доступное жилье – в центре внимания кандидатов от ЛДПР по всей стране.

«Во время поездок по регионам обратил внимание, что жители, которые проживают в своих домах, всё чаще размещают флаг России над домом. Раньше такого не было и такую любовь к Родине ЛДПР приветствует», - подчеркнул Слуцкий.

Он также выразил уверенность в том, что флагу РФ нужна поддержка не только за рубежом, где кое-где его в порыве злобы и бессилии пытаются запретить, но и внутри страны, пишет РИА Новости.