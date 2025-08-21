Общество

Глава Великих Лук поздравил жителей с 859-й годовщиной первого упоминания города

Глава Великих Лук Николай Козловский поздравил жителей с 859-й годовщиной первого упоминания города в летописи. Об этом Он написал в своём Telegram-канале.

Фото: Николай Козловский / Telegram-канал

По его словам, Великие Луки – город с героической историей, богатыми ратными и трудовыми традициями, которые бережно хранятся и передаются из поколения в поколение. Жители Великих Лук – настоящие патриоты Отечества, искренне любящие малую родину и заботящиеся о её судьбе.

«Великолучане знают и гордятся подвигами своих самоотверженных предков, званиями города-воина и защитника западных рубежей страны, которыми наш родной город нарекли за то, что он не раз вставал на пути врагов и давал достойный отпор неприятелю.

Особой страницей доблести и стойкости жителей Великих Лук – отважных защитников Родины – стала Великая Отечественная война.

Великолучане совершали подвиги в сражениях с немецко-фашистскими захватчиками, внесли значимый вклад в Великую Победу, а сам город вошёл в историю как место непримиримых, ожесточённых боёв с оккупантами, был назван малым Сталинградом и завоевал звание города воинской славы», - пишет Николай Козловский.

Также он отмечает, что именно патриотизм, трудолюбие и целеустремлённость великолучан являются основой для планомерного развития и процветания города.

«Искренне желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия, согласия в семьях и добра! Стабильного развития и процветания городу Великие Луки!», - заключает Николай Козловский.