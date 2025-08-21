Общество

Россияне смогут добровольно ограничивать доступ к опасному контенту

Механизм добровольного ограничения доступа к потенциально опасному контенту может быть введен в России. Это следует из утвержденного правительством плана мероприятий, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно документу, Минцифры, Минкультуры, Роскомнадзор, Росмолодежь и другие ведомства проработают возможность ввести такой механизм. Речь идет о распространяемой в интернете информации, которая потенциально может нести вред, но доступ к которой на территории России не ограничен. Заявленный срок для выполнения задачи - третий квартал 2027 года.

После проработки профильные ведомства должны представить в правительство предложения.