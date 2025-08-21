Общество

Минтруда РФ предлагает расширить список профессий для альтернативной гражданской службы

Минтруда России разработало проект приказа, расширяющий список профессий и организаций для прохождения альтернативной гражданской службы в 2025 году, сообщила пресс-служба министерства.

«Теперь альтернативную гражданскую службу можно будет проходить ещё и на должностях токаря, парашютиста-пожарного, инструктора по трудовой терапии, печатника и электромонтажника по силовым сетям и электрооборудованию. Количество предприятий, где можно пройти такую службу, увеличится с 1671 до 1792», - говорится в сообщении.

«Минтруд России предложил дополнить список профессий для альтернативно служащих ещё пятью позициями, а общее их число теперь составит 271 профессию. Также расширяется и перечень организаций, где могут работать такие служащие в 2025 году», - информирует пресс-служба.

Соответствующий проект приказа Минтруда России разработан, по информации пресс-службы, «с учётом предложений федеральных и региональных органов власти» и размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в пятницу для общественного обсуждения, которое завершится 6 сентября.

Министерство напоминает, что такие списки Минтрудом России формируются ежегодно. Сведения о численности граждан, в отношении которых было принято решение о замене военной по призыву службы альтернативной гражданской службой, предоставляются Минобороны РФ. На основании этого Роструд формирует план направления граждан для прохождения альтернативной гражданской службы и проводит подбор рабочих мест, пишет «Интерфакс».