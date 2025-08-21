Общество

«ГорДозор»: Как Псков готовится к осени?

Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «ГорДозор».

Близится осенняя пора, и летние проблемы Пскова сменяются осенними: уборка листьев, последние покосы травы и наступление холодов. Как город Псков готовится к этим вызовам? Нужно делать это точечно, или подготовка состоит из ряда неучтенных аспектов?

Эти и другие вопросы обсудят ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков. Начало — в 12:36. Видеотрансляцию из студии можно посмотреть в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.