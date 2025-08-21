Общество

Росгвардейцы за неделю изъяли у псковичей 39 единиц оружия

С 18 по 24 августа сотрудники лицензионно-разрешительных подразделений управления Росгвардии по Псковской области провели 107 проверок условий хранения оружия и патронов у граждан. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в ходе мероприятий выявлено 15 административных правонарушений. Росгвардейцы изъяли 39 единиц оружия и 36 патронов.

Управление Росгвардии напоминает: порядок хранения, использования, ношения и транспортировки гражданского оружия регулируется федеральным законом «Об оружии». Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, обеспечивающем его сохранность, безопасность и исключающем доступ посторонних лиц.

Нарушение правил хранения грозит административной ответственностью — штрафом, а в отдельных случаях — лишением права на владение оружием.