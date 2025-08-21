Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
вкусно и полезно плавленый сыр
ПЛН 25 лет
выгодные условия кредитования бизнеса
Господин Рейтингомер
инфографика регистрируем ТОС
День картофельного поля
Псков летние террасы
Задержание ректора ПсковГУ
Три кита успеха
нацпроект «Молодёжь и дети»
МАФы Пскова и Великих Лук
о работе профсоюзных здравниц
Чем трактор лучше ламборджини
 
 
 
ещё Общество 21.08.2025 15:450 Вернется ли тепло в Псковскую область, ответила Тала Нещадимова 25.08.2025 14:250 Псковский координатор проекта «Навигаторы детства» приняла участие во всероссийском семинаре-совещании 25.08.2025 14:010 Двух пациентов в Пскове госпитализировали в стационар из-за укусов клещей 25.08.2025 13:320 «Единая Россия» проведет неделю приёмов псковичей по вопросам правовой поддержки 25.08.2025 13:210 Сергей Вострецов: ИИ — это не только вызов, но и шанс для российского рынка труда 25.08.2025 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Соглашение о честных выборах и проверка депутатов на адекватность
 
 
 
Самое популярное 18.08.2025 14:203 Интерактив: Недоброе утро в общественном транспорте 18.08.2025 09:450 Уникальные темпы роста: о социально-экономическом развитии Великих Лук в первом полугодии. ЛОНГРИД 18.08.2025 10:490 Сбитая на переходе в Пскове девушка получила тяжелые травмы. ВИДЕО 24.08.2025 09:206 Пролёт нескольких БПЛА зафиксировали в Псковской области в ночь на 24 августа 21.08.2025 15:450 Вернется ли тепло в Псковскую область, ответила Тала Нещадимова
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Сергей Вострецов: ИИ — это не только вызов, но и шанс для российского рынка труда

25.08.2025 13:21|ПсковКомментариев: 0

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в производственный сектор России трансформирует рынок труда, создавая новые вызовы и возможности. Такое мнение высказал председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своём Telegram-канале.

Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ активно выступает за защиту прав работников, чьи рабочие места подвергаются риску из-за автоматизации, а также за их переподготовку для новых ролей, связанных с ИИ. Председатель СОЦПРОФ Сергей Вострецов подчеркнул важность справедливого перехода к новым технологиям, акцентируя внимание на социальной ответственности и необходимости сохранения занятости.

«Искусственный интеллект — это не только вызов, но и шанс для российского рынка труда. Мы в СОЦПРОФ видим свою задачу в том, чтобы обеспечить справедливый переход к новым технологиям. Работники не должны становиться жертвами автоматизации: мы требуем от работодателей и государства гарантий переподготовки, сохранения рабочих мест и достойных условий труда. ИИ должен служить людям, а не заменять их. Наша цель — создать систему, где каждый работник сможет освоить новые навыки и остаться востребованным в эпоху цифровой трансформации. СОЦПРОФ будет добиваться, чтобы голос работников был услышан, а их права — защищены на всех уровнях», - подчеркнул политик.

Со слов Сергея Вострецова, в условиях стремительного внедрения ИИ в производственный сектор России профсоюзы СОЦПРОФ играют ключевую роль в обеспечении баланса между технологическим прогрессом и защитой интересов работников. Их усилия направлены на минимизацию рисков безработицы через переподготовку, разработку новых коллективных договоров и лоббирование законодательных изменений. СОЦПРОФ демонстрирует, что при грамотном подходе ИИ может стать инструментом для повышения квалификации работников и укрепления социальной стабильности, а не причиной массовых сокращений. Будущее рынка труда зависит от совместных усилий профсоюзов, государства и бизнеса в создании устойчивой системы поддержки работников.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько денег вы потратили на сборы одного ребенка в школу в этом году?
В опросе приняло участие 4 человека
25.08.2025, 14:430 За неделю на дорогах Псковской области остановили 38 пьяных водителей 25.08.2025, 14:350 Полиция проводит проверку по факту смерти водителя опрокинувшейся машины под Островом 25.08.2025, 14:330 «Дневной дозор»: Какие трудности испытывает рынок жилищного строительства? 25.08.2025, 14:250 Псковский координатор проекта «Навигаторы детства» приняла участие во всероссийском семинаре-совещании
25.08.2025, 14:120 Названа основная причина гибели людей на воде в Псковской области 25.08.2025, 14:030 Nissan «догнал» поворачивающий налево Renault в Пскове, пострадали женщина и ребенок 25.08.2025, 14:010 Двух пациентов в Пскове госпитализировали в стационар из-за укусов клещей 25.08.2025, 13:460 И сказка, и рынок: Молодёжь Святогорья о своём районе и о Пушкинском заповеднике
25.08.2025, 13:320 «Единая Россия» проведет неделю приёмов псковичей по вопросам правовой поддержки 25.08.2025, 13:210 Сергей Вострецов: ИИ — это не только вызов, но и шанс для российского рынка труда 25.08.2025, 13:130 Найдена пропавшая в Красногородском округе 18-летняя девушка в темно-синем платье 25.08.2025, 13:110 Порядка 1000 человек посетили псковский праздник «Воевода Шуйский-2025»
25.08.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Соглашение о честных выборах и проверка депутатов на адекватность 25.08.2025, 12:550 Заявки на конкурс лучших изобретателей Псковской области принимают до 10 ноября 25.08.2025, 12:540 Армен Мнацаканян: Цены на товары социальной значимости лучше не трогать 25.08.2025, 12:450 Иван Белугин и главврач порховской больницы привились от гриппа
25.08.2025, 12:360 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Как Псков готовится к осени? 25.08.2025, 12:300 Возгорание бани ликвидировали в великолукской деревне Крупышево 25.08.2025, 12:290 Рост смертности на водоемах отмечен в Псковской области — МЧС 25.08.2025, 12:150 «Постскриптум»: Соглашение о честных выборах и проверка депутатов на адекватность
25.08.2025, 12:050 Росгвардейцы за неделю изъяли у псковичей 39 единиц оружия 25.08.2025, 12:030 Крупнейшую за два месяца вспышку зафиксировали на Солнце 25.08.2025, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Как не попасть в беду на водоеме? 25.08.2025, 11:570 В России на летнюю оздоровительную кампанию выделили более 62 млрд рублей
25.08.2025, 11:460 BMW опрокинулся на трассе Псков – Гдов, пострадал водитель 25.08.2025, 11:390 Библиотека имени Василёва в Пскове впервые приняла участие в акции «Ночь кино» 25.08.2025, 11:340 Огнеборцы ликвидировали возгорание грузового микроавтобуса в Невеле 25.08.2025, 11:270 «ГорДозор»: Как Псков готовится к осени?
25.08.2025, 11:170 Артиллерийский снаряд идентифицировали в великолукской деревне Кислово 25.08.2025, 11:050 В Псковской области стартует поквартирное информирование избирателей о выборах 25.08.2025, 11:010 Правительство выделит 2,5 миллиарда рублей на образовательные кредиты 25.08.2025, 10:540 Три человека пострадали при пожаре в псковском СНТ «Торошинка»
25.08.2025, 10:420 Благодаря псковскому УФСБ четверо россиян осуждены за организацию канала нелегальной миграции из Украины в РФ 25.08.2025, 10:310 Стало известно, что отпугивает зумеров в работе 25.08.2025, 10:210 ПЛН-25. Вызовы для лидера 25.08.2025, 10:210 Бронирования туров по РФ на Новый год начались в этом году за полгода
25.08.2025, 10:120 Мужчина погиб при пожаре на улице Киселева в Пскове 25.08.2025, 10:100 В Красногородском округе пропала 18-летняя девушка в темно-синем платье 25.08.2025, 10:050 «Беседка»: Как не попасть в беду на водоеме? 25.08.2025, 10:010 Минтруда РФ предлагает расширить список профессий для альтернативной гражданской службы
25.08.2025, 09:500 В связи с мощным потоком посетителей в Пушкинском заповеднике в дни золотой осени «отменят понедельники» 25.08.2025, 09:410 52% псковичей поддерживают идею введения 4-дневной рабочей недели – опрос 25.08.2025, 09:330 Россиян предупредили об изменениях в правилах оплаты труда 25.08.2025, 09:150 В Роспотребнадзор за лето поступило 14 жалоб на туроператоров
25.08.2025, 09:000 Без бумаг: выгодные условия кредитования бизнеса в ПСБ 25.08.2025, 08:400 Эксперты спрогнозировали дефляцию в России до конца сентября 25.08.2025, 08:200 Псковская область поднялась на 60 место в рейтинге регионов по доле расходов населения на ЖКУ 25.08.2025, 08:000 Преимущества занятий спортом с тренером назвал Георгий Пономарев
25.08.2025, 07:300 В Госдуму внесут проект о ежегодной выплате семьям с детьми к 1 сентября 25.08.2025, 07:000 Россияне смогут добровольно ограничивать доступ к опасному контенту 24.08.2025, 22:000 Оксана Федорова поделилась впечатлениями от выступления на Вечере вокальной музыки в Пскове 24.08.2025, 21:400 IV Фестиваль анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» назначен на декабрь
24.08.2025, 21:200 Скончался режиссер фильмов «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов» Валерий Усков 24.08.2025, 21:000 Пять лет со дня основания отмечает Великолукский «Луки Парк» 24.08.2025, 20:400 В МЧС Псковской области напомнили о мерах пожарной безопасности в бане 24.08.2025, 20:200 Единые транспортные льготы предложили ввести для всех пенсионеров
24.08.2025, 20:000 Небольшое потепление прогнозируют в конце предстоящей недели на Северо-Западе России 24.08.2025, 19:400 Выпуск программы «100 мест, где поесть» из Пскова вышел в эфир 23 августа 24.08.2025, 19:200 На четырёх участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 25 августа 24.08.2025, 19:000 Псковская спортсменка окунулась в ледяные воды Приэльбрусья
24.08.2025, 18:400 Руководитель Псковского совета молодых литераторов покидает свой пост 24.08.2025, 18:200 Автомобиль врезался в забор на Вокзальной улице в Пскове 24.08.2025, 18:000 Свыше 15 тысяч человек посетили фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» в Пскове 24.08.2025, 17:400 До +18 градусов и грозы прогнозируют в Псковской области 25 августа
24.08.2025, 17:200 Мягкую игрушку украли с могилы младенца в Пскове 24.08.2025, 17:000 Гонки внедорожников «Ралли Offroad» прошли в Новоржеве 24.08.2025, 16:400 В Псково-Печерском монастыре началась подготовка к престольному празднику 24.08.2025, 16:200 Четыре самовольно размещённые вывески выявили в Пскове
24.08.2025, 16:000 Облачное цунами наблюдали над Псковским озером 24.08.2025, 15:400 День рождения чипсов отмечается 24 августа 24.08.2025, 15:200 Более 150 детей погибли в России на пожарах с начала 2025 года 24.08.2025, 15:000 Сотруднику МЧС по Псковской области вручили медаль «За спасение на пожаре»
24.08.2025, 14:400 Пропавшего великолучанина нашли на заправке 24.08.2025, 14:200 Сборная Псковской области представила регион на «Архипелаге 2025» 24.08.2025, 14:000 Россия возобновила импорт арбузов из Грузии впервые за два года 24.08.2025, 13:400 Выставка книг для родителей и педагогов открылась в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru