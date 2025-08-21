Общество

Сергей Вострецов: ИИ — это не только вызов, но и шанс для российского рынка труда

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в производственный сектор России трансформирует рынок труда, создавая новые вызовы и возможности. Такое мнение высказал председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своём Telegram-канале.

Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ активно выступает за защиту прав работников, чьи рабочие места подвергаются риску из-за автоматизации, а также за их переподготовку для новых ролей, связанных с ИИ. Председатель СОЦПРОФ Сергей Вострецов подчеркнул важность справедливого перехода к новым технологиям, акцентируя внимание на социальной ответственности и необходимости сохранения занятости.

«Искусственный интеллект — это не только вызов, но и шанс для российского рынка труда. Мы в СОЦПРОФ видим свою задачу в том, чтобы обеспечить справедливый переход к новым технологиям. Работники не должны становиться жертвами автоматизации: мы требуем от работодателей и государства гарантий переподготовки, сохранения рабочих мест и достойных условий труда. ИИ должен служить людям, а не заменять их. Наша цель — создать систему, где каждый работник сможет освоить новые навыки и остаться востребованным в эпоху цифровой трансформации. СОЦПРОФ будет добиваться, чтобы голос работников был услышан, а их права — защищены на всех уровнях», - подчеркнул политик.

Со слов Сергея Вострецова, в условиях стремительного внедрения ИИ в производственный сектор России профсоюзы СОЦПРОФ играют ключевую роль в обеспечении баланса между технологическим прогрессом и защитой интересов работников. Их усилия направлены на минимизацию рисков безработицы через переподготовку, разработку новых коллективных договоров и лоббирование законодательных изменений. СОЦПРОФ демонстрирует, что при грамотном подходе ИИ может стать инструментом для повышения квалификации работников и укрепления социальной стабильности, а не причиной массовых сокращений. Будущее рынка труда зависит от совместных усилий профсоюзов, государства и бизнеса в создании устойчивой системы поддержки работников.