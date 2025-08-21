Сергей Вострецов: ИИ — это не только вызов, но и шанс для российского рынка труда

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в производственный сектор России трансформирует рынок труда, создавая новые вызовы и возможности. Такое мнение высказал председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своём Telegram-канале.
Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ активно выступает за защиту прав работников, чьи рабочие места подвергаются риску из-за автоматизации, а также за их переподготовку для новых ролей, связанных с ИИ. Председатель СОЦПРОФ Сергей Вострецов подчеркнул важность справедливого перехода к новым технологиям, акцентируя внимание на социальной ответственности и необходимости сохранения занятости.
Со слов Сергея Вострецова, в условиях стремительного внедрения ИИ в производственный сектор России профсоюзы СОЦПРОФ играют ключевую роль в обеспечении баланса между технологическим прогрессом и защитой интересов работников. Их усилия направлены на минимизацию рисков безработицы через переподготовку, разработку новых коллективных договоров и лоббирование законодательных изменений. СОЦПРОФ демонстрирует, что при грамотном подходе ИИ может стать инструментом для повышения квалификации работников и укрепления социальной стабильности, а не причиной массовых сокращений. Будущее рынка труда зависит от совместных усилий профсоюзов, государства и бизнеса в создании устойчивой системы поддержки работников.