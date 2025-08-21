Общество

В России урожай гречихи 2025 года позволит обеспечить внутренний рынок

Валовой сбор гречихи в России в 2025 году позволит с избытком обеспечить продовольственный рынок необходимым сырьем для переработки. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза РФ.

«В 2025 году валовой сбор гречихи с учетом больших запасов, которые на 1 августа составляли 210 тыс. тонн, позволит с избытком обеспечить продовольственный рынок необходимым сырьем для переработки», - говорится в сообщении.

Сбор гречихи находится на начальной фазе. Средняя урожайность культуры в текущем году достигает 17,2 ц/га, что на 3,7 ц/га превышает уровень предыдущего года, отметили в министерстве.

Ранее газета «Известия» сообщила, что урожай гречихи в России по итогам 2025 года может сократиться на 35% - до минимума за шесть лет. Аналитики связывают это с плохими погодными условиями и экономическими вызовами. В то же время, по данным газеты, дефицита гречки не ожидается, так как в стране «огромные запасы» этой крупы. Но может произойти повышение цен на нее, добавляет издание.

В Минсельхозе рассказали, что в 2024 году в стране было произведено более 580 тыс. тонн гречневой крупы, что на 4,5% превышает показатель 2023 года. Объем производства с начала текущего года составил 253,6 тыс. тонн.

«Значительные объемы производства гречневой крупы способствуют сохранению стабильной ценовой ситуации на рынке. По состоянию на 20 августа, по данным Росстата, розничная стоимость гречки на 4,3% ниже уровня прошлого года и составляет в среднем 77 рублей за кг», - добавили в министерстве.