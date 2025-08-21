Общество

Врач поликлиники рассказал о доступных псковичам вакцинах от гриппа

Вакцинация от гриппа проходит в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном министерстве здравоохранения, привиться можно одним из трех видов вакцины, которые поступили в поликлиники.

«Гриппом заражаются легко и быстро, часто тяжело переносят. Вакцинация должна помочь избежать вспышек заболевания», - уточнили в министерстве.

В Пскове сделать прививку можно в городских поликлиниках, а также в центрах профилактики, в частности, на улице Кузбасской Дивизии. Вакцинация от гриппа проводится не только в рабочие дни, но и в выходные. В ближайшие дни привиться от гриппа можно будет также в мобильном ФАПе на территории торгового центра на улице Коммунальной.

«Есть не менее трех вариантов вакцинации, которые возможно провести. Есть вакцина "Совигрипп". Она является основной. Для пациентов, у которых есть какие-то особенности в их организме, которые не позволяют вакцинироваться "Совигриппом", есть возможность вакцинироваться вакциной "Ультрикс Квадри" или "Флю-М". Они немного отличаются, что в свою очередь дает возможность пациенту обеспечить определенный уровень иммунитета. Когда люди вакцинированы, это не значит, что они не заболеют. Это значит, что люди перенесут легче. Быстрее уйдет температура, не так высоко поднимется. Люди не так плохо будут себя чувствовать во время болезни. Меньше других заразят, меньше заразят своих близких», рассказал исполняющий обязанности заместителя главного врача Псковской городской поликлиники Михаил Жуков.