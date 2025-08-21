Общество

Пять пищеблоков отремонтировали в образовательных учреждениях Псковского района

Пять пищеблоков были отремонтированным в Псковском районе. Два в детских садах и три в общеобразовательных учреждениях. Об этом рассказала глава Псковского района Наталья Федорова в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6 FM).

Глава района подчеркнула, что в этом году финансирование местных бюджетов на ремонт объектов образования увеличилось почти вдвое и составило более 60 млн рублей. Эти средства были использованы на обновление учебных классов, замену оконных блоков, модернизацию пищеблоков и благоустройство прилегающих территорий.

«Особое внимание уделяем модернизации пищеблоков. И вот в этом году мы отремонтировали пять. Два из них — это детские сады, а три — это общеобразовательные учреждения. Особое внимание мы уделили обеспечению качественным питанием школьников — это самое главное для сохранения здоровья детей. Также мы продолжаем работу по благоустройству территорий. Это спил деревьев в основном и замена ограждений. Дальше хотела бы обратить внимание на то, что устранение предписаний контролирующих органов — это отдельной строкой всегда идет, потому что здесь, как правило, возникают моменты в ремонте освещения в некоторых классах, ремонты кабинетов, но и особая часть — это ремонты туалетов», — поделилась Наталья Федорова.

Особое внимание уделялось ремонту кровли в Писковской школе, а также обновлению инфраструктуры детских садов. Несмотря на отсутствие федеральных средств на капремонт школ, местные власти взяли инициативу в свои руки и провели необходимые улучшения собственными силами.

«Эта школа - наша самая большая по количеству детей. Есть проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта. Но мы понимаем, что достаточно длительный период ожидания по капитальному ремонту. К слову сказать, в этом году ни одна школа Псковского района не попала в эту программу, что очень, конечно, для нас негативно сказывается на работе. Но мы очень надеемся, что по Карамышевской школе, которая в первоочередном порядке у нас стоит в приоритете, на следующий год все-таки будет одобрена заявка. Мы очень надеемся. В случае с кровлей Писковской школы: было принято решение не ждать, поскольку период ожидания непонятен, а самим провести достаточно крупный ремонт, поэтому более 14 миллионов выделено было на эти работы. Сейчас они уже на стадии завершения».

Отдельно глава района выделила частичный ремонт детского сада «Золотой петушок», ремонт вышел в сумму более 6 миллионов рублей и на текущий момент работы подходят к завершению.

«Работы достаточно масштабные, тоже более 6 миллионов потрачено на эти цели, и они сейчас тоже подходят уже к своему завершению. Работы держим на постоянном контроле. Можно сказать, работа ведется круглогодично, потому что осенью - планы, составление смет, расчетов, закладываем деньги в бюджет на эти цели. И дальше мы практически уже с января начинаем контрактацию, и к окончанию учебного года уже начинается активное ведение ремонтных работ», — отметила Наталья Федорова.

По словам главы района, важная задача остается в обеспечении качественных условий пребывания учащихся, включая питание и комфорт в зданиях. Она выразила благодарность коллективам образовательных учреждений и специалистам управления образования за ответственное отношение к выполнению ремонтных мероприятий.