Общество

В Острове появилась новая зона отдыха для взрослых и детей

В Острове появилась новая зона отдыха для взрослых и детей. Об этом пишет глава Островского района Дмитрий Быстров в своём Telegram-канале.

Фото: Дмитрий Быстров / Telegram-канал

Сквер напротив дома №14 по улице Пригородной сдан в эксплуатацию ещё в начале июня. Эта территория стала победителем народного голосования в прошлом году, набрав наибольшее число голосов островичей. Теперь, рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) национального проекта «Инфраструктура для жизни», она благоустроена.

В ходе благоустройства подрядчики произвели большой комплекс работ: выкорчеван кустарник, сделаны пешеходные дорожки, смонтирована детская игровая площадка, установлено дополнительное освещение, скамейки и урны, а также посеян газон и посажены деревья.

«Теперь это излюбленное место горожан всех возрастов, где ребята с удовольствием играют, мамы малышей гуляют с колясками, а пенсионеры отдыхают на новых и удобных скамейках», - пишет Дмитрий Быстров.