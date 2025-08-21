Общество

Обучающий семинар для новых профлидеров здравоохранения прошел в Пскове

Обучающий семинар, специально организованный Псковской областной организацией профсоюза работников здравоохранения РФ для впервые избранных председателей «первичек», профбюро и профгрупп, прошел 26 августа в малом зале Псковского областного совета профсоюзов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

«Мероприятие собрало тех, кто только начинает свой путь на этом ответственном посту, и стало для них важной платформой для получения знаний и обмена первым опытом», - отметили в областном совете профсоюзов.

В программе семинара:

Организационная структура профсоюза и ключевые документы.

Основы делопроизводства, бухгалтерского учета и информационной работы.

Эффективные методы взаимодействия с членами профсоюза и защиты их интересов.

«Подобные семинары — это фундамент нашей будущей работы. Сильные, грамотные и уверенные в себе лидеры на местах — это залог эффективной защиты прав и интересов каждого работника. Желаю вам продуктивной работы и не терять тот заряд мотивации, с которым вы пришли в Профсоюз!» - отмечает председатель профсоюзного движения региона Игорь Иванов.

Смотрите также В островской больнице избрали нового председателя профсоюзной «первички»

«Этот семинар — лишь начало большого пути. Мы уверены, что новые знания помогут профлидерам уверенно вести за собой коллективы и добиваться значимых результатов!» - сказала председатель Псковской областной организации работников здравоохранения Анжелика Шундер.