Общество

СОЦПРОФ призвали к взвешенному решению в вопросе «самозапрета» в интернете

Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов призвал искать баланс в вопросе установки «самозапрета» на доступ к потенциально опасной информации в интернете, сообщается в его Telegram-канале.

Правительство России утвердило план по созданию государственной системы противодействия киберпреступности. Документ, подписанный в августе, включает 37 пунктов и предполагает внедрение искусственного интеллекта, нейросетей и машинного обучения для выявления и блокировки запрещённого контента.

Среди инициатив — возможность для граждан добровольно ввести для себя «самозапрет» на доступ к потенциально опасной информации в интернете. Этот пункт указан под номером 18, однако его практическая реализация пока не раскрыта. Неясно, кто сможет воспользоваться механизмом, как именно будет работать система и какие критерии определят «опасный» контент. Министерство цифрового развития отмечает, что параметры ещё находятся в стадии проработки и будут уточнены ближе к 2027 году.

Также предусмотрено право силовых структур ограничивать доступ к услугам связи в случае угрозы жизни, здоровью граждан или при рисках для национальной, экономической и экологической безопасности.

Таким образом, правительственный план сочетает как профилактические меры для пользователей, так и расширенные полномочия органов контроля.

Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов считает, что идея «самозапрета» отражает новые реалии цифровой эпохи, но требует особой внимательности в реализации:

«Мы живём в мире, где информация стала не только источником знаний и развития, но и инструментом манипуляции, зависимости и разрушения. Возможность для человека добровольно поставить для себя "цифровой барьер" может стать реальной защитой, особенно для детей, подростков и тех, кто сознательно хочет ограничить влияние разрушительного контента. Но важно, чтобы этот инструмент не превратился в скрытый механизм давления или принудительного контроля. Профсоюзы СОЦПРОФ всегда исходили из того, что права и свободы граждан должны сочетаться с их безопасностью. Сегодня государство и общество должны искать баланс: технология должна работать на человека, а не против него. И мы будем следить за тем, чтобы эта инициатива не подменила добровольность формальными запретами», - сказал Сергей Вострецов.