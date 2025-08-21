В России проиндексируют размер социальных пенсий

Размер социальных пенсий россиян будет пересмотрен и увеличен с 1 апреля следующего года - это затронет граждан с инвалидностью и получателей пенсии по потере кормильца, а с 1 февраля будут проиндексированы страховые пенсии, следует из пенсионного законодательства РФ.
Этот вид соцобеспечения коснется россиян с инвалидностью, а также тех, кто получает пенсию по потере кормильца или не наработал достаточно стажа для получения страховой.
Кроме того, в начале следующего года с 1 февраля будут проиндексированы страховые пенсии как для работающих, так и для неработающих граждан, пишет РИА Новости.