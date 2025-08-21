Псковcкая обл.
Общество

В России проиндексируют размер социальных пенсий

27.08.2025 10:39|ПсковКомментариев: 0

Размер социальных пенсий россиян будет пересмотрен и увеличен с 1 апреля следующего года - это затронет граждан с инвалидностью и получателей пенсии по потере кормильца, а с 1 февраля будут проиндексированы страховые пенсии, следует из пенсионного законодательства РФ.

«Социальные пенсии - ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. Коэффициент индексации социальных пенсий определяется правительством Российской Федерации», - говорится в федеральном законе о пенсионном обеспечении в РФ.

Этот вид соцобеспечения коснется россиян с инвалидностью, а также тех, кто получает пенсию по потере кормильца или не наработал достаточно стажа для получения страховой.

Кроме того, в начале следующего года с 1 февраля будут проиндексированы страховые пенсии как для работающих, так и для неработающих граждан, пишет РИА Новости

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
