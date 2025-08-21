Общество

Т1 Интеграция и Positive Technologies обеспечат комплексную защиту промышленных предприятий от киберугроз

Т1 Интеграция и Positive Technologies подтвердили совместимость программно-аппаратного комплекса АСУ ТП «СИЛАРОН» и системы глубокого анализа промышленного трафика PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM). Совместная работа систем обеспечит выполнение требований законодательства в области защиты объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) и создание защищенной среды управления технологическими процессами.

Во время тестов эксперты проверили функции выявления угроз, анализа уязвимостей и потенциальных последствий кибератак. Также протестирована блокировка злонамеренных действий, защита от вредоносного ПО и несанкционированного доступа. Особое внимание специалисты уделили настройке правил обнаружения инцидентов в сетевом трафике и сбору данных об активах.

«Работа АСУ ТП напрямую определяет безопасность и эффективность производства. “СИЛАРОН” — это российская разработка, созданная с учетом специфики отечественных предприятий. Подтверждение совместимости с одним из ведущих решений для промышленной кибербезопасности, PT ISIM, позволит нашим заказчикам быть уверенными в надежности и защищенности своей инфраструктуры, а также обеспечить выполнение требований регуляторов, в частности приказа ФСТЭК №239», — комментирует Александр Шаповалов, директор центра компетенций промышленной автоматизации Т1 Интеграция.