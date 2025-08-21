Общество

Директор псковского центра «Экопрактика» связала погодные аномалии с влиянием человека

О влиянии человека на окружающую среду рассказала директор центра «Экопрактика» Виктория Посадская в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Экосреда».

У учёных есть мнение, что природа может со всем справиться самостоятельно, у неё заложен специальный механизм, сообщила гостья студии: «Мы можем наблюдать эти способы в виде коронавирусной инфекции, таяния ледников. Сейчас аномально холодный август, это тоже отголоски каких-то климатических изменений, на которые так или иначе влияет наша деятельность».

Виктория Посадская отмечает, что человеческое влияние, безусловно, есть, и невозможно отрицать, что антропогенная деятельность влияет на окружающую среду.

«Единственное, о чём мы можем дискутировать, это процент этого влияния, который мы не можем оцифровать. Потому что в разной степени оказывается негативное влияние - в зависимости от процессов, в зависимости от того, насколько эта деятельность сильная и какое она может оказать влияние на природный ресурс», - сообщает директор центра «Экопрактика».

Программа «Экосреда» выходит при поддержке завода «Титан-Полимер»