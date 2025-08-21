Общество

Директор центра «Экопрактика» призвала псковичей прийти к осознанному потреблению

Для заботы об экологии каждый должен прийти к осознанному потреблению, заявила директор центра «Экопрактика» Виктория Посадская в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Экосреда».

«Возможно, для кого-то совет покажется избитым, но необходимо осознанное потребление. Не в том плане, что ходить в магазин с авоськой, а в целом иметь более осознанный подход к жизни», - сказала Виктория Посадская.

Она привела в пример покупку очищенного мандарина в запечатанной упаковке и отметила, что если такой подход будет ко всем услугам и товарам, то в конечном итоге это выльется в более серьёзные проблемы с мусором.

«Что касается переработки, то есть такое понятие, как экономика замкнутого цикла, когда вторичные ресурсы перерабатываются и не добываются первичные», - поделилась директор центра «Экопрактика».

Программа «Экосреда» выходит при поддержке завода «Титан-Полимер»