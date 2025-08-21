Общество

Волонтеры трудилась в великолукском приюте для бездомных животных в Веретье-2

Группа волонтеров трудилась в приюте для бездомных животных в деревне Веретье-2 Великолукского района. Добровольцы помогли залить отмостку дома и сложить дрова, сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», основатель фонда «Земляки» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фотографии: Александр Козловский / Telegram

«Всё это для того, чтобы всем, кто заботится о братьях наших меньших каждый день, было чуть легче. Плечом к плечу вместе с зоозащитниками в Веретье-2 работали добровольцы "Единой России" Великих Лук и Великолукского района, а также спортсмены клуба "Отечество – Псковская область". Спасибо каждому, кто не остался в стороне», - сказал Александр Козловский.

Выезд в приют в Веретье-2 состоялся в рамках акции по сбору кормов для великолукских приютов.

«Но забота о животных – это не только корм. Здесь всегда хватает дел: нужно помочь по хозяйству, выгулять собак (а их здесь 71!), поддержать волонтёров в их непростом труде. Любая помощь важна – будь то несколько часов вашего времени или добрая посылка для питомцев. Присоединиться можно по-разному: написать напрямую в сообщество приюта или же связаться со мной в личных сообщениях. Давайте вместе сделаем жизнь хвостатых друзей чуть светлее и теплее», - призвал Александр Козловский.