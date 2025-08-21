Общество

Августовская педагогическая конференция дала старт новому учебному году в Великолукском районе. Об этом пишет глава района Алексей Кузьмин в своём Telegram-канале.

Фото: Алексей Кузьмин / Telegram-канал

Глава Великолукского района поздравил всех с началом нового учебного года, пожелав работникам образования успехов, терпения и реализации всех намеченных планов.

Особые слова поддержки были адресованы молодым специалистам, делающим первые шаги в профессии. В этом году ряды педагогов пополнили Даниил Глазунов, преподаватель физкультуры из Лычевской школы, и Ульяна Заслонова, учитель начальных классов Борковской школы. Алексей Кузьмин пожелали им уверенности в своих силах и успешной адаптации в коллективе.

«Пусть новый учебный год принесет только положительные эмоции и педагогам, и ученикам, и родителям!» - пишет Алексей Кузьмин.