Общество

День военного медика в России 28 августа

28 августа свой профессиональный праздник – День военного медика – отмечают медицинские специалисты вооруженных сил России.

По данным Минобороны РФ, дата для праздника выбрана в связи с тем, что в этот день 1805 года положением российского императора Александра I был утвержден центральный орган военно-медицинского управления, призванный координировать деятельность всех звеньев медицинской службы российской армии, – Медицинская экспедиция Военного министерства (впоследствии преобразованная в Главное военно-медицинское управление – ГВМУ).

Это событие не только подчеркнуло неоценимый вклад военных медиков в обеспечение дееспособности армии и в общее дело победы во время боевых конфликтов, но и положило начало формированию военно-медицинской службы, которая прошла сложный путь развития и стала неотъемлемой частью армии.

Хотя упоминания о лекарях в русском войске встречаются уже в летописях, но до начала 17 века не существовало норм и правил, регламентирующих медицинскую помощь и государственную заботу о ней. Создание военно-медицинской службы началось при Михаиле Федоровиче Романове. Интенсивное развитие военная медицина получила под влиянием реформ Петра I, когда в стране стали создаваться военные госпиталя, лазареты и врачебные училища. Но лишь при Александре I была законодательно оформлена целостная система военного здравоохранения.

Ведь военная медицина всегда была флагманом всего здравоохранения, и многие достижения медицины «рождались» именно в армии. Например, такие вещи, как бинт, гипс, наркоз, противогаз и прочие медицинские «ноу-хау», незаменимые в современной медицине, появились благодаря военным медикам и ученым. Немалый вклад внес и основатель русской школы анестезиологии и основоположник военно-полевой хирургии – Николай Иванович Пирогов.

Во все времена военные врачи неизменно готовы прийти на помощь. Им приходится работать в самых сложных условиях – на поле боя, под обстрелами, в условиях ограниченных ресурсов (времени, оборудования, лекарств и персонала), они должны быстро диагностировать, оказывать первую помощь и лечить раненых солдат. А травмы у раненых могут быть самыми разными и нередко требующими немедленного вмешательства. И не всегда, к сожалению, удается спасти все жизни.

Поэтому военные медики испытывают не меньший стресс и напряжение, чем сами бойцы. Несмотря на это, они должны сохранять хладнокровие, чтобы спасти человеческие жизни. Но, помимо несения прямой ответственности за жизнь и здоровье своих сослуживцев, военные врачи и медсестры регулярно рискуют собственными. Ведь они находятся в тех же условиях, что и другие бойцы. К тому же, медикам и самим приходится рисковать жизнями, чтобы защитить и спасти других.

Вот и сегодня военные медики и в сложных условиях специальной военной операции, и непосредственно на своих рабочих местах продолжают показывать высокий профессионализм и самоотверженность. Они там, где нужнее всего. Не удивительно, что многие из них награждены государственными и ведомственными наградами.

В настоящее время Министерство обороны РФ проводит мероприятия по совершенствованию системы медицинского обеспечения армии, включая повышение качества оказания помощи военнослужащим, членам их семей, ветеранам военной службы. Внедряются в деятельность военно-медицинских организаций передовые и уникальные методы лечения, выполняется их оснащение высокотехнологичными образцами медицинского оборудования, пишет calend.ru.

В сам же праздник все военные врачи и медицинский персонал, несущий военную службу в различных частях и военных учреждениях, получают поздравления от государства, коллег и командования и, конечно же, благодарности за свой нелегкий, но такой жизненно-важный труд. Особые поздравления получают военврачи – ветераны боевых действий.