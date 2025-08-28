Псковcкая обл.
Общество

День в истории ПЛН. 28 августа

28.08.2025 17:25|ПсковКомментариев: 0

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 28 августа в разные годы.

 

2006 год. Новые пятитысячные купюры входят в оборот в Псковской области

Новые купюры достоинством пять тысяч рублей постепенно входят в обращение в Псковской области. Как сообщила начальник отдела эмиссионно-кассовой работы Главного управления Банка России по Псковской области Галина Сафронова, новые денежные знаки поступили в банки буквально через несколько дней после их выпуска.

По словам Галины Сафроновой, кредиторские организации, с которыми работает Центробанк, активно заказывают номинал купюр для выдачи денежных средств. Появление новой купюры никак не связано с инфляцией. Необходимость выпуска крупных банкнот связана с ростом денежной массы у населения.

Сейчас пятитысячный купюры уже плотно вошли в обиход псковичей, постоянно идет разработка и выпуск новых купюр привычного номинала — 100, 200 и 2000 рублей.

Примечательно, что в тот же день в 2021 году глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, кандидат экономических наук Сергей Жигарев заявил, что России следует отказаться от металлических денег, так как их производство дороже, чем номинал.

2008 год. Радиостанция «Ретро FM» начала вещание в Пскове

Радиостанция «Ретро FM» начала вещание в Пскове на частоте 102.6 FM. Вещание радиостанции осуществляет структурное подразделение медиахолдинга «Гражданская пресса» ООО «Рекламное агентство «Бумеранг».

«Ретро FM» - одна из самых успешных коммерческих радиостанций России. Реформатирование в мае 2003 года привело к стремительному росту аудитории и к расширению вещательной сети. С тех пор «Ретро FM» – самая быстрорастущая национальная сеть с радиостанциями в 143 городах России и СНГ, говорилось в публикации ПЛН. 

В 2025 году «Ретро FM» продолжает вещание в Пскове на волне 91.5 FM.

2014 год. Новый главный пристав пообещал не забирать золотые коронки у псковичей-должников

И. о. руководителя управления ФССП России по Псковской области Павел Буренков планирует довольно жестко бороться с должниками в регионе.

Павел Буренков рассказал, что существующие механизмы взимания долгов отныне будут применяться псковскими приставами активнее. «Недавно в Иркутской области приставы изъяли у должника золотые коронки. Мы к таким методам прибегать не будем», - пообещал он и добавил, что в Псковской области может быть применен опыт других регионов, где за долги приставы демонтируют ворота и межкомнатные двери.

Проработал в Псковской области Павел Буренков недолго. Уже в 2015 году он перешел на работу в Калининградскую область.

2018 год. В Псковской области выдан первый электронный сертификат на материнский капитал

Пенсионный фонд России реализовал дополнительные возможности, делающие процедуру получения сертификата на материнский капитал более простой и удобной. Теперь через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или на портале госуслуг можно не только подать электронное заявление о выдаче сертификата или о распоряжении его средствами, но и получить сам сертификат в электронной форме. В Псковской области в этот день первая семья получила такой электронный сертификат. 

Как пояснила на тот момент управляющий отделением ПФР по Псковской области Наталья Мельникова, для оформления электронного сертификата на МСК необходимо подать заявление через личный кабинет. Далее, как и в случае с обычным сертификатом, заявителю необходимо обратиться в Пенсионный фонд РФ. Сделать это нужно будет только один раз - чтобы представить документы личного хранения, к которым, например, относится свидетельство о рождении ребенка.

Цифровизация в России проходит галопом и теперь, спустя семь лет, практически любой документ можно оформить и получить в электронном виде.

А в 2025 году стало известно, что время рассмотрения госструктурами заявлений на материнский капитал будет сокращено вдвое - с 10 до 5 рабочих дней.

2019 год. Псковская область вошла в номинацию премии National Geographic Traveler Awards 2019

Журнал National Geographic Traveler включил Псковскую область в номинацию «Российский экскурсионный отдых» своей ежегодной премии National Geographic Traveler Awards. На сайте премии уже проводится голосование за лучшие туристические направления среди самых популярных видов отдыха.

Источник: сайт премии National Geographic Traveler Awards 2019

Онлайн-голосование продлится до 12 октября 2019 года включительно в 24 основных номинациях. В номинации «Российский экскурсионный отдых» вместе с Псковской областью за победу борются Тульская, Московская, Калужская и Калининградская области. Наш регион на тот момент заметно отставал и заработал лишь 7% голосов.

В 2025 году сообщалось, что в Псковской области разрабатывают Национальный туристический автомаршрут.

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе.

Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
Рейтинг@Mail.ru