Общество

Производителям древесины могут разрешить рубку леса сверх законных лимитов

29.08.2025 07:30

Компании лесопромышленного комплекса смогут добывать древесину сверх разрешенных лимитов в размере, который они недопроизвели за последние три года. Такой проект постановления правительства подготовлен Минприроды. Мера будет действовать до 1 января 2027 года, следует из документа.

«Сегодня правилами заготовки древесины установлено ограничение, предусматривающее, что суммарный объем ее заготовки в лесничестве рассчитывается как сумма объемов заготовки по договорам за год, то есть нельзя превышать те, которые были рассчитаны на текущий год. Суть постановления в том, чтобы не ограничивать бизнес, дать возможность существенно нарастить добычу и компенсировать то снижение производства, которое происходило на российских предприятиях после введения санкций в 2022 году. При этом нельзя будет превышать расчетную лесосеку всего лесничества, то есть многолетнюю норму лесовосстановления», — пояснил член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев.

Как рассказали источники в отрасли, после введения ограничительных мер в некоторых регионах РФ на 20–30% упали объемы производства пиломатериалов, бумаги, картона и так далее. У предприятий появились сложности с оборудованием, закрылись каналы сбыта таких товаров за рубеж. Но сегодня внутренний рынок частично освободился от иностранной продукции, появились новые каналы экспорта, и предприятия вновь выходят на докризисный уровень, пишут  «Известия».

