Композитор Родион Щедрин скончался на 93-м году жизни

Российский композитор Родион Щедрин умер на 93-м году жизни, сообщается в Telegram-канале Большого театра «Большой театр России/The Bolshoi Theatre of Russia».

Фото: «Большой театр России/The Bolshoi Theatre of Russia» / Telegram

«Сегодня ночью на 93-м году ушел из жизни величайший гений современности, мировой классик Родион Константинович Щедрин. Родион Щедрин - это уникальное явление и эпоха в жизни мировой музыкальной культуры. Его оперы, балеты и симфонические сочинения многие десятилетия с огромным успехом исполняются на всех крупнейших сценах мира. Бесценное творческое наследие Щедрина неизменно находит отклик в сердцах публики. Это огромная трагедия и невосполнимая потеря для всего мира искусства», - отметили в театре.

Родион Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве. Он был советским и российским композитором, пианистом, музыкальным педагогом. Народный артист СССР (1981), лауреат Ленинской премии (1984), Государственной премии СССР (1972) и двух Государственных премий РФ (1992, 2018). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

С 1958 года Щедрин был женат на балерине Майе Плисецкой.