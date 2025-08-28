Общество

В России выявили первый завозной случай лихорадки чикунгунья

Завозной случай лихорадки чикунгунья впервые зафиксирован в РФ в 2025 году, заболевший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Первый завозной случай лихорадки чикунгунья выявлен в этом году в Российской Федерации. Роспотребнадзор ранее заявлял о рисках завоза лихорадки из других стран, поэтому специалисты ведомства были готовы к данной ситуации. <…> В настоящее время пациент госпитализирован в состоянии средней степени тяжести», - говорится в сообщении

Рисков распространения лихорадки чикунгунья в России нет, так как инфекция передается только трансмиссивным путем, то есть через укусы насекомых. Кроме того, численность комаров-переносчиков лихорадки в стране не представляет эпидемиологической опасности, отметили в ведомстве, пишет ТАСС.

«Роспотребнадзор оперативно организовал и провел все необходимые противоэпидемические мероприятия. Рисков распространения инфекции в стране нет, так как лихорадка чикунгунья не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых. На данный момент количество комаров-переносчиков лихорадки в Российской Федерации не представляет эпидемиологической опасности», - говорится в сообщении.