Общество

Сбер предупреждает о мошеннической схеме с «высокодоходными инвестициями»

Реализуется новая мошенническая схема с использованием брендов легальных благотворительных фондов. В основе - обещание лёгких денег и высокого дохода с инвестиций. Однако, когда обман раскрывается, люди предъявляют претензии непричастным к мошенничеству благотворительным организациям, подрывая их репутацию и парализуя работу. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в преддверии Восточного экономического форума.

Суть схемы заключается в том, что человек «откликается» на рекламу с предложением высокодоходных инвестиций, которая распространяется в мобильных приложениях, онлайн-играх или в социальных сетях. В рекламе, как правило, фигурируют названия известных крупных компаний или госучреждений. После того как заинтересованный человек оставляет заявку с ФИО и номером телефона, ему перезванивает представитель «инвестиционной компании».

Чтобы вызвать доверие, злоумышленники присылают поддельные документы, говорят уверенно, а также обосновывают высокую доходность «государственными программами». Для получения дохода якобы нужно открыть брокерский счет на «инвестиционной платформе». Чтобы «активировать счет», нужно сделать перевод на небольшую сумму, при этом злоумышленники для перевода предоставляют реквизиты реально существующей благотворительной организации, которая не догадывается, что стала частью преступной схемы.

Деньги поступают в действующий фонд, в этот момент мошенники ничего не получают. Этот шаг нужен для того, чтобы усилить правдоподобность обмана.

После жертве предлагают скачать поддельное приложение с логотипом реального фонда, где якобы открыт «брокерский счет». В приложении жертва видит «начисления» ― сумма больше, чем перевод. Так создается иллюзия, будто инвестиции начали приносить доход. Далее мошенники могут длительное время выманивать деньги, но уже по другим мошенническим реквизитам. При этом в скам-приложении «баланс» будет расти.

При попытке вернуть вложения и «проценты» обман вскрывается, и человек предъявляет претензии к настоящей благотворительной организации на счёт которой изначально был совершён перевод.