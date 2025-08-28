Общество

Для контроля распространения борщевика предложили внедрить цифровую систему

Участники проходившего в Туле мероприятия-спутника V Конгресса молодых ученых, предложили применять системный подход для борьбы с борщевиком Сосновского, в том числе разработать цифровую платформу для контроля над его распространением. Также ими выработано несколько возможных решений по переработке опасных отходов водоподготовки, фильтрации сточных вод и газовых выбросов с помощью композитных материалов, сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

«Эксперты предложили системный подход: объединить организационные, профилактические и технологические меры. Для этого необходимо разработать комплексную программу борьбы с борщевиком и создать цифровую систему для контроля его распространения. Это поможет эффективно улучшить экологическую ситуацию и сохранить природные богатства Тульской области», - говорится в сообщении.

Отмечено, что успешное выполнение программы позволит Тульской области занять лидирующие позиции среди российских регионов по выполнению закона о инвазивных видах растений. «Это также поспособствует развитию научных и прикладных исследований в местных вузах», - добавили в пресс-службе.

Кроме того, ученые и инженеры решали задачу по переработке опасных отходов водоподготовки и предложили возможные направления исследований, одна из идей - с помощью промышленных технологий получать из отходов полезные продукты, которые можно использовать, например, в сельском хозяйстве, производстве стройматериалов. «В течение 3-5 лет возможно внедрение промышленных технологий с получением до шести видов продукции. На горизонте 7-10 лет речь идет уже о системах замкнутого цикла, которые фактически исключат сброс опасных концентратов в природу», - подчеркнули в пресс-службе.

Еще одна группа исследователей работала над вопросом улучшения экологической обстановки в Тульской области в части очистки с помощью новых композитов сточных вод и газовых смесей на предприятиях региона. По данным пресс-службы, акцент сделан на комплексные решения по принципам замкнутого цикла, которые возможно внедрить как в кратчайшие сроки, так в долгосрочной перспективе, пише ТАСС.

По словам председателя комитета Тульской области по науке и инноватике Антона Панкратова, тематика данных проектов актуальна для региона, а выработанные предложения будут способствовать формированию квалифицированного регионального заказа на дальнейшие исследования. «Мероприятия-спутники Конгресса молодых ученых наглядно демонстрируют, как наука непосредственно отвечает на запросы общества, помогая решать те проблемы, которые прежде всего волнуют жителей регионов. Надеюсь, полученные идеи будут воплощены в жизнь, а первые результаты мы увидим на главном событии этого года - юбилейном Конгрессе молодых ученых», - резюмировал заместитель директора департамента государственной политики в сфере научно-технологического развития Минобрнауки РФ Али Асадов.