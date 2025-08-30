Общество

Викторина: Псковской Ленте Новостей — 25 лет!

Псковская Лента Новостей отмечает свое 25-летие. К этой круглой и значимой дате первое региональное интернет-СМИ подходит, сохраняя уверенное лидерство по всем основным показателям медиаметрии. Ежемесячная читательская аудитория ПЛН составляет до 1 миллиона уникальных пользователей. Группа Псковской Ленты Новостей в соцсети «ВКонтакте» объединяет более 107 тысяч человек. Наш Telegram-канал является самым популярным и читаемым общественно-политическим tg-каналом региональных СМИ Псковской области, он значительно опережает конкурентов по числу подписчиков, индексу цитирования, ежедневному и суммарному охвату аудитории.

Высокие количественные и качественные показатели, награды престижных журналистских конкурсов, доверие со стороны многочисленных партнеров, любовь и доверие читателей, разумеется, пришли не просто так. За ними - ежедневная работа большого коллектива редакции и годы истории. 25 лет Псковская Лента Новостей не только помогает читателям держать руку на пульсе событий, но и сама зачастую серьезно влияет на ход общественно-политических процессов. Этим во многом и объясняется та роль, которую ПЛН - плоть от плоти родного города, играет в жизни тысяч людей, начинающих свой день с просмотра нашего сайта или Telegram-канала. За ставшей привычной короткой аббревиатурой — уже давно гораздо больше.

К нашему 25-летию мы подготовили викторину с некоторыми фактами о Псковской Ленте Новостей.