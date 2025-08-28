Александр Козловский: Программу «Профессионалитет» необходимо делать доступной для каждого колледжа

Программу «Профессионалитет» необходимо делать доступной для каждого колледжа, заявил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», куратор регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
«Мы понимаем проблему дефицита кадров, ее признают на всех уровнях, о ней говорит президент, правительство, в Государственной Думе. Мы говорим об этом на наших предприятиях, наших объединениях работодателей. Это все понимают. Есть определенные шаги, которые предпринимают для предотвращения дальнейшего развития дефицита: обучение по целевому направлению. Это касается не только социально значимых, но и инженерных профессий», - сказал Александр Козловский.
Он добавил, что большое внимание уделяется развитию учреждений среднего-профессионального образования, так называемое СПО.
«На сегодняшний день нам надо привести в порядок свыше 4 тысяч колледжей в год. У нас сейчас отчиталось Министерство просвещения о 22 колледжах, которые привели в порядок. Денег, которые выделяют, мне кажется, недостаточно. В колледжи идут в основном те же дети, которые вчера еще учились в наших школах, которые мы привели в порядок. Сегодня это современные учебные заведения, где наши дети получают среднее образование. На сегодняшний день они невыгодно выглядят. В городах крупные предприятия иногда их приводят в порядок, но, если мы говорим про Псковскую область, то они выглядят гораздо хуже и по обеспечению тоже. Эту проблему надо поднимать, программу "Профессионалитет" делать доступным для каждого колледжа. И за счет этих денег не только приводить в порядок мастерские, но и кабинеты математики, литературы, столовые, спортивные залы, уличные стадионы. Мы должны из этих детей вырастить здоровое общество», — заключил Александр Козловский.