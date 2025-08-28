Общество

Образовательный процесс в Средней общеобразовательная школа № 13 в Пскове начнется 1 сентября. Школу посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ремонт в школе был выполнен в рамках национального проекта «Молодежь и дети». На него было выделено 114 млн 740 тысяч рублей.

«Проведено большое количество работ, заменена кровля, канализация, системы водоснабжения и электрика. Оснащены кабинеты. Мы этому очень рады. Планируем принять более 500 детишек с первого по одиннадцатый класс. Работы выполнялись в сжатые сроки, основной объем работы выполнен», — рассказал исполняющий обязанности директора Денис Соколов.

Фасад школы планируют сделать в следующем году, рассказал глава города Пскова Борис Елкин.

«Всю школу не получилось сделать. Фасад и лестницы планируем на следующий год. Все выходные будем работать, чтоб первого сентября пустить детей», — сказал он.

Губернатор уточнил, делали ли ремонт спортзала, на что глава города ответил, что ремонт был частичным, приоритетно ремонтировали внутренние коммуникации.

Строительная готовность объекта – 100%. Выполнены отделочные работы (штукатурка), работы по устройству стяжки, завершены работы по окраске стен, выполнена облицовка керамической плиткой пола в коридоре. Кроме того, выполнены работы по облицовке стен и пола и монтаж подвесного потолка и многое другое.

Приобретено оборудование на сумму 9,05 млн рублей в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

