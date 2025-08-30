Общество

Мошенники втягивают подростков в финансовую пирамиду через «прослушивание музыки»

Мошенники предлагают подросткам заработок за «прослушивание музыки», втягивая их тем самым в финансовую пирамиду, рассказала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.

Эксперт сообщила, что в сети появилась новая мошенническая схема: подросткам предлагают заработок до 1000 рублей в день за прослушивание музыки. Однако, чтобы начать зарабатывать, нужно оплатить взнос. Когда жертва попадает в систему, она обнаруживает, что за музыку почти ничего не платят, а основной доход все получают от перепродажи доступа к «проекту» другим людям.

«Формат работы проекта — это обычная финансовая пирамида. При выборе легенды мошенники затронули две слабости наших подростков: музыка и легкие деньги. Ведь как приятно просто слушать музыку и еще получать за это деньги, но бесплатный сыр только в мышеловке. И вот ребенок, который поверил мошенникам, сам становится соучастником, вовлекая в махинации своих же знакомых», — сказала Храпунова.

Она также отметила, что крайне важно объяснить детям, что легкого заработка не бывает и за историями большой оплаты за незначительный труд всегда стоит обман, пишет РИА Новости.

«Необходимо поговорить с детьми, что потеря небольшой суммы не должна провоцировать их на поиск способа возврата, ведь стать соучастником обмана гораздо страшнее. Деньги потеряны, и с этим надо смириться. Пусть это будет первым уроком», — добавила эксперт.