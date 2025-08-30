Общество

Парад Корги прошел на ВДНХ

Несколько сотен собак породы корги и их владельцев собрались у арки главного входа ВДНХ и прошли парадом в Узбекский парк 30 августа.

Фото здесь и далее: Василий Кузьмичёнок / Агентство «Москва»

Тема состоявшегося мероприятия — «Советские мультфильмы, счастье и лето». Организаторы провели среди участников конкурс костюмов и корги-забеги. Среди собравшихся в парке корги можно было увидеть Чебурашку, льва Бонифация, Пьеро и Мальвину, птицу Говоруна из «Тайны третьей планеты».

В парке наряженные корги преодолевали полосу препятствий, участвовали в гонке и соревновались на самый лучший костюм, пишет RTVI.

Жюри выбрало трех победителей, однако награды вручили всем собакам, поучаствовавшим в параде.

Главная цель мероприятия — воспитание ответственного и грамотного отношения к домашним питомцам.