В России запретили начислять пени по долгам умершего заемщика

Пени по просроченным кредитным долгам умершего заемщика запрещено начислять в России до вступления его наследников в наследство. Соответствующая норма закона вступила в силу с 1 сентября.

Норма в случае смерти заемщика запрещает кредиторам начислять неустойки (штрафы, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по договору потребительского кредита (займа) до принятия наследства его наследником (наследниками), но не более шести месяцев со дня открытия наследства, если иное не установлено законодательством РФ или решением суда. Причем это касается и ипотеки.

В соответствии с Гражданским кодексом, принявшие наследство граждане отвечают по долгам (в том числе кредитным) наследодателя солидарно, то есть совместно, пропорционально своим долям в наследстве. При этом для вступления в наследство установлен шестимесячный срок, пишет РИА Новости.

Однако на практике наследники не всегда заранее осведомлены о кредитных долгах наследодателя. До принятия наследства они зачастую узнают о таких долгах от кредиторов, которые связываются с ними и требуют полностью погасить задолженность, включая пени и штрафы.

«Для банков давно уже стало нормой не начислять неустойки на просроченную задолженность в случае смерти заемщика. Во-первых, потому что суды такие неустойки не взыскивают, как правило. Наследник отвечает по долгам умершего только на сумму полученного наследства, а какова она, можно понять только после закрытия наследственного дела. Во-вторых, чтобы не увеличивать давление на собственные резервы, растущее с ростом проблемных долгов», — прокомментировал РИА Новости адвокат Delcredere Егор Ковалев.

Он добавил, что нововведение просто оформляет давно сложившиеся отношения, поэтому каких-либо существенных последствий изменения не повлекут.

«Но да, инициатива это правильная. Наследникам будет спокойнее, а у банков меньше соблазна злоупотребить своим положением. На скорость и процесс принятия наследства новшество никак не повлияет», — уточнил Ковалев.