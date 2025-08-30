Общество

Для почти 3 тысяч первоклассников в Пскове прозвенит первый звонок

Первый звонок сегодня, 1 сентября, прозвенит для 2950 юных псковичей, а для 1255 выпускников начнётся последняя школьная осень, сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram-канал

«От всей души желаю каждому ученику найти в этом году свой главный интерес, ту самую искру, что зажигает жажду знаний! Пусть учебный год принесёт не только отличные оценки, но и верных друзей, интересные открытия и уверенность в своих силах», - отметил Борис Елкин.

Глава города пожелал родителям терпения, мудрости и гордости за своих детей. А педагогам – профессионального признания, вдохновения и чутких учеников.