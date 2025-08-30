Общество

В Сбере стартовал сезон осенних стажировок

1 сентября в Сбере стартовала программа стажировок. К отбору приглашаются студенты от второго курса бакалавриата, магистранты и аспиранты на очной форме обучения. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Участники могут выбрать одно из 8 профессиональных направлений: аналитика и управление продуктом, QA и тестирование, дизайн и UX, кибербезопасность, финансы, юриспруденция, маркетинг, IT-поддержка.

По итогам весеннего набора 2025 года самыми востребованными были Data Science, QA и Python. Конкурс на них очень высокий - 72 человека на место. Лучшие из 1400 стажеров весенней волны получат оффер от Сбера.

Сбер развивает совместные образовательные программы с 28 ведущими вузами страны, сейчас на них обучаются 3 000 студентов.