Умер художник-постановщик «Острова сокровищ» и «Капитана Врунгеля» Сахалтуев

В Киеве на 91-м году жизни скончался советский и украинский художник, постановщик мультфильмов Радна Сахалтуев. О его смерти сообщил украинский киновед Сергей Тримбач на своей странице в Facebook* (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Радна Сахалтуев родился 15 мая 1935 года в Улан-Удэ и с 1960-х годов работал на студии «Киевнаучфильм» в Киеве, где вместе с режиссером Давидом Черкасским участвовал в создании советских и украинских мультфильмов. Среди самых известных работ Сахалтуева — «Приключения капитана Врунгеля», двухсерийный мультфильм «Остров сокровищ» и «Доктор Айболит». Кроме этого, он был художником-постановщиком таких лент, как «Тайна черного короля», «Легенда о пламенном сердце», «Волшебник Ох», «Вокруг света поневоле» и других.

В 1970–1980-х годах господин Сахалтуев работал в сатирико-юмористическом журнале «Перец» и участвовал в иллюстрировании детского журнала «Познайка». Также он создавал иллюстрации к книгам, сотрудничая с издательствами «Юность», «Утро» и другими, пишет «Коммерсантъ».